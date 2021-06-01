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السياحة تستعين بالتجربة الكولومبية في السياحة الريفية

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 09:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
اجتمعت  غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مع السيد جوريرو جوليان Guerrero Julian نائب وزير السياحة والتجارة والصناعة الكولومبي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات السياحية بين الجانبين المصري والكولومبي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقد شارك في الاجتماع السفير سامي سالم سفير مصر لدى كولومبيا، والسفيرة أنا ميلينا Ana Milena سفيرة كولومبيا لدى مصر، والسيد كريم محسن عضو غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن القطاع السياحي الحكومي من الجانبين، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
وخلال الاجتماع قدمت غادة شلبى عرضا تقديميا استعرضت خلاله الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة في يوليو الماضي، مشيرة إلى أنها شهدت تحسنا ملحوظا مما يؤكد ثقة الدول التي استقبلت مصر سائحيها في المقصد السياحي المصري. كما استعرضت الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي وضعتها مصر ويتم تطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين مع استئناف حركة السياحة الوافدة إليها، مؤكدة على أن السائح خلال تواجده في مصر يشعر بالأمان لما يلمسه من جدية في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية.
كما تحدثت نائب الوزير عن الجهود التي قامت بها الوزارة للترويج للسياحة المصرية والتي من بينها الاكتشافات الأثرية العديدة التي تمثل عاملا أساسيا في جذب مزيد من الحركة السياحية، بالإضافة إلى دعوة العديد من المدونين والمؤثرين لزيارة مصر لنقل تجاربهم السياحية بها إلى متابعيهم، كما أشارت إلى موكب المومياوات الملكية الذي كان ولا يزال حديث العالم بأسره .
ومن جانبه، أعرب نائب وزير السياحة والتجارة والصناعة الكولومبي عن حبه الشديد لمصر وشغفه بالأماكن الأثرية المصرية والسياحة النيلية واهتمامه بأعمال الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ.
كما أشار إلى عدد من محاور التعاون السياحي بين الجانبين المصري والكولومبي والتي من بينها التعاون في مجال التدريب في مختلف مجالات السياحة وتطوير السياحة الريفية حيث أشار إلى التجربة الكولومبية الناجحة في هذا الشأن فضلا عن التعاون في مجال الترويج من خلال تبادل المعلومات والخبرات، مشيرا إلى رغبة الجانب الكولومبي في بناء متحف عن تاريخ الطبيعة في كولومبيا معربا عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية ليكون على غرار المتحف المصري الكبير.
وخلال الاجتماع تحدث سفير مصر لدى كولومبيا عن العلاقات السياحية الجيدة بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تفعيل مزيد من اللقاءات مع وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات من الجانبين لزيادة الحركة السياحية بين البلدين.
كما أشارت سفيرة كولومبيا لدى مصر إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وكولومبيا، مؤكدة على رغبة الجانب الكولومبي في تفعيل مزيد من التعاون مع الجانب المصري خاصة في مجال السياحة.


 

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