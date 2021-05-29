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السياحة تعلن السبب الحقيقي لسقوط رفرف قبة الفوارة بجامع السلطان حسن

سقوط رفرف قبة الفوارة بجامع السلطان حسن
سقوط رفرف قبة الفوارة بجامع السلطان حسن
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السبت، 29-05-2021 11:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة السياحة عن السبب الحقيقي لسقوط  جزء من الرفرف الخشبي الحديث لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن، لافتة إلي أنه تم استحداثه ضمن أعمال الترميم التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع خلال النصف الأول من القرن الماضي.
وأشارت الوزارة إلي أنه قد توجه على الفور الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى الجامع على رأس فريق أثري وهندسي، ومدير عام المنطقة، لمعاينة الواقعة، وأكد أن القبة والجامع في حالة جيدة من الحفظ، وان الجزء الذي سقط ليس هو الأثري الأصلي أو جزء منه فهو مستحدث، حيث قامت لجنة حفظ الآثار العربية باستبدال الرفرف الأثري المتهالك بأخر حديث وهو الموجود حاليا بالمسجد والذي سقط اليوم بفعل عوامل التعرية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
وأضاف أنه تم تشكيل فريق متخصص من مرممي المجلس الأعلى للآثار للبدء الفوري في أعمال الترميم والصيانة لإعادته إلى ما كان عليه.
جدير بالذكر أن جامع ومدرسة السلطان حسن أنشأهما السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، وشرع في بنائها عام ٧٥٧ هـ، وانتهى بناء الجزء الأكبر منها عام ٧٦٢ هـ. وظل العمل بها حتى بعد وفاة السلطان حسن عام ٧٦٤هـ.
بني الجامع على طراز المساجد الإسلامية تتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة وتتوسطه قبة وضوء تغطيها قبة محمولة على ثمانية أعمدة رخامية.
 

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