ضجة علي مواقع التواصل بسبب صورة جديدة لـ غادة عبد الرازق من داخل منزلها

الجمعة، 27-08-2021
10:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شاركت الفنانة غادة عبد الرازق
متابعيها علي موقع التواصل الاجتماعي "
انستجرام
" بصورة جديدة لها من داخل منزلها .
وتظهر الفنانة غادة عبد الرازق
في
الصورة بدون مكياج بعد أن انتهت من أعمال المنزل، وعلقت علي الصورة قائلة :" بقالي كتير منزلتش
صورة .. يالا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه".
جدير بالذكر أن أخر أعمال غادة عبد الرازق
هو مسلسل
" لحم غزال
" وشاركها البطولة شريف سلامة و عمرو عبد الجليل و مي سليم و
وفاء عامر
.
شاهد الصورة..