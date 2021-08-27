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ضجة علي مواقع التواصل بسبب صورة جديدة لـ غادة عبد الرازق من داخل منزلها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
Native
الجمعة، 27-08-2021 10:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" بصورة جديدة لها من داخل منزلها .
وتظهر الفنانة غادة عبد الرازق  في الصورة بدون مكياج بعد أن انتهت من أعمال المنزل، وعلقت علي الصورة قائلة :" بقالي كتير منزلتش صورة .. يالا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه".
جدير بالذكر أن أخر أعمال غادة عبد الرازق هو مسلسل " لحم غزال " وشاركها البطولة شريف سلامة و عمرو عبد الجليل و مي سليم و وفاء عامر .
شاهد الصورة..

 

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