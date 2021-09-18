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رد فعل صادم من فيفي عبده على بلاغ " المنشفة"

فيفي عبده
فيفي عبده
Native
السبت، 18-09-2021 02:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها وهي ترقص علي أغنية " بنت أكابر " للفنانة أصالة، ردا علي بلاغ " المنشفة"، متجاهلة البلاغ الذي قدم ضدها لرقصها بالمنشفة.
وظهرت فيفي عبده في مقطع الفيديو، الذي شاركته علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل، وهي ترقص بفستان أزرق، وعلقت علي مقطع الفيديو قائلة:" يا مساء الفل .. أغنية حبيبة علي قلبي للجميلة أصالة .. أغنية بحبها وبحبكم".
جدير بالذكر أن المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة " تطهير المجتمع" كان تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه فيفي عبده بنشر الفسق والفجور بما يتنافي مع المجتمع المصري والآداب العامة وذلك بعد رقصها بـ" بشكير الحمام " " المنشفة".

 

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