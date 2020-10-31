«ابن الوِز عَوَّام».. ابنة رانيا يوسف بفستان جريء في مهرجان الجونة

«ابن الوِز عَوَّام».. ابنة رانيا يوسف بفستان جريء في مهرجان الجونة
رانيا يوسف وابنتها
السبت، 31-10-202002:22 ممحمد فضل
خطفت نانسي، ابنة الفنانة رانيا يوسف الأنظار بحضورها
اختتام مهرجان الجونة السينمائي، رفقة والدتها مرتدية فستانًا مثيرًا.
حيث حضرت رانيا يوسف، حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان
"الجونة" السينمائي، اليوم الجمعة، بصحبة ابنةها.
وظهرت نانسي، في ختام المهرجان وهي ترتدي فستان يشبه فستان
والدتها الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، وأثار جدلا واسعا
بسبب تصميمه وجرأته.
وأكدت ابنةرانيا يوسف تقليد والدتها بارتداء فستانها، وذلك
خلال لقاء أجري معها لفضائية "أون تي في".
يشار إلى أن رانيا يوسف أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل
الاجتماعي، بالفساتين التي ظهرت بها خلال أيام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي
الرابع.
لكنها دافعت في وقت سابق في برنامج "الحكاية" لعمرو
أديب، عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018،
وقالت إن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في المهرجان السينمائي
الدولي هو بطانته.
وقالت موضحة: "اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا
لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت
بطانة الفستان رفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز".