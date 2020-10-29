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عمرو دياب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

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عمرو دياب
 
الخميس، 29-10-2020 02:37 م المصريون
تزامناً مع وجوده في مهرجان الجونة لإحياء حفل على هامش فعاليات المهرجان، طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" عبر تطبيق أنغامي وفودافون ميوزيك.
الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.
وكان عمرو دياب، قد طرح منذ أيام قليلة أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز جيتار فلامنكو، ثانوس ستافريديس أوكرديون، ديميتريس لاباس أوكرديون.
 

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