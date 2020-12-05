السبت 05 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصعيد مفاجئ في أزمة أحمد بدير ومي العيدان

«قريبًا جدًا».. ماذا قال الملك سلمان عن المصالحة مع قطر؟

فضيحة جنسية في منزل «هيا الشعيبي» بطلها سائقها الخاص (فيديو)

شاهد.. كيف تم استقبال الفنان المتهم بالتطبيع في المطار

فنانة مسيحية شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

رسالة مؤثرة من والدة حلا الترك لابنتها بعد رفعها الدعوي القضائية

إجلاء الجزائريين من مصر والسعودية

أخيرا.. أمريكا تمنح مئات الآلاف من الهاجرين تصاريح عمل

اختفاء مرتضى منصور في ظروف غامضة

انطلاق الانتخابات البرلمانية الأولي في عهد الأمير نواف

ADS
 

تصعيد مفاجئ في أزمة أحمد بدير ومي العيدان

202011300226262626
بدير والعيدان
 
السبت، 05-12-2020 12:29 م المصريون

قررت الإعلامية الكويتية مي العيدان، تصعيد خلافها مع الفنان أحمد بدير، برفع قضية سب وقذف ، على إثر قيام الأخير بالإساءة إليها ونعتها بالحالة الشاذة والتشكيك بجنسيتها.
وكتبت العيدان عبر حسابها بانستجرام تقول: “أعلن أنا مي العيدان إني وكلت المحامي بدرباقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات و بأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحاله الشاذة وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتيه أصلا “، مضيفةً بالقول: “وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة و بينا القضاء”.
وكانت هذه الحرب الكلامية بين مي العيدان وأحمد بدير قد بدأت عندما وصفت الأولى الأخير بأنه “أقرع”، في منشورٍ لها عبر حسابها في إنستغرام، عندما نشرت صورة لابنته “سارة”، وأشادت بجمالها قائلة: “مُزة بنت الأقرع”، ليقوم بعدها أحمد بدير بتوكيل المحامي المصري أشرف عبد العزيز، لمقاضاتها، والذي أصدر بيانا قال فيه: “جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان”.

 

إقرأ ايضا

حلا الترك ووالدتها مني الساير

رسالة مؤثرة من والدة حلا الترك لابنتها بعد رفعها الدعوي القضائية

منى زكي

منى زكي تكشف عن الفنان الذي دفعها للتمثيل

ارشيفية

4 فواكه ترفع مستوي السكر في الدم .. أحذرها

أخبار متعلقة

56fe54ee8b2fa

نكشف مرضها.. انتكاسة في صحة فيفي عبده: «ادعولي»

جثة

وفاة الفنان محمود الإدريسي بفيروس كورونا

المطربة بوسي

أول رد من بوسي على أزمة والدها.. وتكشف أسرار لأول مرة

5db9564c421aa94f0b60fa92

صدمة.. فنان شهير: أريد تقديم أدوار مثلية فقط