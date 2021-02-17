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أول تعليق من عمرو أديب بعد الحادث المروع الذي تعرض له

عمرو أديب
أول تعليق من عمرو أديب بعد الحادث المروع الذي تعرض له
 
الأربعاء، 17-02-2021 07:52 ص خلود عادل
كشفت إدارة قناة MBC مصر العديد من التفاصيل المهمة بشأن الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب فضلا عن تعليقه الأول بعد الحادث.

وتؤكد "MBC مصر"، أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة
الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك
وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب على أثر ذلك لمُستشفي دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.
 

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