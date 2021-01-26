مذيعة إكسترا نيوز تنهار بعد وفاة ضيفها أثناء التصوير معه: شعر بالتوتر ومات بعد 30 ثانية

الثلاثاء، 26-01-2021
07:16 ص
خلود عادل
كشفت الإعلامية آية عبد الرحمن - مقدمة برنامج "الحقيقة" - على شاشة قناة "إكسترا نيوز
" عن أصعب موقف في حياتها الإعلامية.
وقالت في برنامجها إنها كانت بصدد إجراء حوار تلفزيوني مع المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر
للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلا أنه توفي أثناء التسجيل.
وأضافت: عند بداية التسجيل شعرت أن الضيف متوتر جدا ويتعرق كثيرا فطلبت توقيف التسجيل.
وتابعت: توقفنا عن التصوير والرجل شكرني كثيرا وبعدها بفترة طلب استئناف التصوير وعرض علي التصوير مع زملائه من العمل لكنه بعد 30 ثانية توفي فجأة.
وأشارت : بحكي بس الموقف عشان أقول إن الحياة لا تستحق كل هذا التكالب عليها.