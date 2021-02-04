بعد مقاضاته رسميا .. مذيع مؤخرة رانيا يوسف يهددها: هنشر الرسايل الخاصة اللي بينا

الخميس، 04-02-2021
08:19 ص
المصريون
رد الإعلامي العراقي نزار الفارس
على إعلان الفنانة رانيا يوسف
في بيان رسمي عبر محاميها مقاضاته عقب حلقتهما سويا التي أثارت جدلا شديدا بسبب تصريحات رانيا الجريئة فيها.
وقال في تدوينة عبر "فيس بوك": هناك كثير من التفاصيل التى يتم الكشف عنها في أقرب لقاء تليفزيوني لى وسيكون بالصوت والصورة ويؤكد موافقة رانيا يوسف
على كافة الأسئلة قبل تصوير اللقاء وتسجيله، كما أن هناك بعض الرسائل التى دارت بيننا تؤكد فيها عدم ندمها على إجراء حوار معي.
وأضاف: إننى قمت بدوري كإعلامي بطرح بعض الاسئلة عليها وكانت إجاباتها مثيرة فهل هذا يعد لوما علي كمذيع أتصور أن إذا لم يعجبها السؤال كان بإمكانها حذفه قبل الحلقة أو عدم الرد عليه أثناء الحلقة.
وتابع: رانيا يوسف
آخر اللقاء كانت سعيدة
وطلبت مني أعزمها على بغداد وبعد اللقاء أكثر من مرة طلبت مني أعزمها
وراضية جدا مني ومن البرنامج إذا ما راضية مني ليش أدور عزومة بس لأن يوم
٢١ بالشهر عليها محكمة بمصر
حبت تشتكي عليه وتخلص روحها عمومًا القضاء يكون
بيني وبينها.