الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
توقيت مصر 15:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلي والرجاء على كأس السوبر الأفريقي

زوجة تخلع زوجها لأغرب سبب: بيلبس هدومي يروح بها الشغل

مواقع التواصل.. المفتي يكشف أبرز 3 أسباب للطلاق في مصر

نادية الجندي تهدد باللجؤ للقضاء بسبب ما يُقال عما فعلته مع عماد حمدي

حسن راتب يتحدث في اعترافاته عن أميرة سعودية.. فما علاقتها بالقضية؟

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

الكويت تطرد مصريين بسبب علاقتهما بحزب الله اللبناني

فنانة لـ أدهم نابلسي: «فايت على جهنم إن اعتزلت أو لا».. والجمهور يرد عليها

أمريكا تعلن القبض على «إرهابي» سعودي الجنسية.. وبيان عاجل من المملكة

بسبب البرد الشديد.. إباحة التيمم من الجنابة بدلا من الغسل لهؤلاء فقط

ADS
 

5 فنانين سبقوا أدهم نابلسي في اعتزال الفن خوفًا من «غضب الله»

200744
أدهم نابلسي
Native
Teads
الثلاثاء، 21-12-2021 10:22 ص

أثار قرار اعتزال المطرب الأردني أدهم نابلسي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه بأن «الغناء لا يرضي الله».
هناك العديد من الفنانين الذين سبقوا "نابلسي" في الاعتزال من اجل إرضاء الله وخوفًا من غضبه، وهم:
فضل شاكر

أعلن الفنان فضل شكر اعتزاله الغناء في مارس 2012، وقال في تصريحات تلفزيونية: «لقد اعتزلت نهائيا.. لأن الفن حرام، أنا شخص مسلم هداه الله، والجماهيرية مجرد كذبة. وفي النهاية أنا هتوب عن الطريق الحرام».

حلا شيحة

أعلنت الفنانة حلا شحية أعتزالها الفن في يوليو 2021، ما أثار حفيظة جمهورها خاصة أنها أعلنت من قبل عن اعتزالها ثم عادت إلى الساحة وقررت أن تعتزل مرة أخرى بعد زواجها الثالث من الداعية معز مسعود.

حنان ترك

قررت ارتداء الحجاب في يوم وليلة، وفاجأت الجميع بقرارها باعتزال الفن نهائيًا في عام 2010، من خلال تصريحات تلفزيونية، قائلة: «قررت بفضل الله اعتزالي التمثيل.. دي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى، يعني أخت تريز المسلسل الأخير ليّا في التمثيل».

مروان بابلو

أعلن مطرب الراب الشهير مروان بابلو اعتزاله الغناء نهائيا، في مارس 2020، وبشكلٍ مفاجئ لجمهوره، مُعلنًا أنَّه «سيتوب إلى الله تعالى»، وكتب «بابلو» عبر موقع «إنستجرام»: «ما حدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم.. أنا بتوب لربنا حاليًا.. وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني»، متابعًا: «ياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدة برضه، وربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفر لي.. الموضوع مش قابل للنقاش شكرًا لتفهكم»، الإ أنه عاد من جديد إلى الساحة بكليب حقق شهرة واسعة يحمل أسم «غابة»، وأطلقه في فبراير 2021.

أمل حجازي

أعلنت المطربة اللبنانية أمل حجازي اعتزال الغناء في سبتمبر 2017، وكشفت أمل أنها كانت تتألم بسبب حيرتها بين العمل في مجال الفن وبين الدين، مما سبب لها صراع داخلي قررت أن تنهيه بالاعتزال، الإ أنها عادت للغناء بأغنية طرحتها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في نوفمبر 2017.
 

إقرأ ايضا

4997241_1639998016

تخطت حنين حسام.. روكي أحمد تستعرض «صدرها» بصور فاضحة

رد-ما-قبضته-الزوجة-لزوجها-في-دعوى-الخلع-اشهر-محامي-خلع-في-مصر

زوجة تخلع زوجها لأغرب سبب: بيلبس هدومي يروح بها الشغل

994472_0

مواقع التواصل.. المفتي يكشف أبرز 3 أسباب للطلاق في مصر

أخبار متعلقة

98faceb9-9bde-4969-9f03-5f507946053d

فنانة شهيرة بهجوم صادم على أدهم نابلسي بعد اعتزاله «إرضاءً لله»

361646_0

أثار ضجة.. لماذا قرر أدهم نابلسي اعتزال الغناء بشكل مفاجئ؟

download

ضجة في تركيا بسبب مشهد لفنان يمارس العلاقة مع أخته في مسلسل شهير

Capture

أرملة أحمد راتب ترد على ضجة تصريحاتها عن عادل إمام

7710306-498671833

حكم قضائي ضد طارق الشناوي وإعلامية شهيرة لصالح حلا شيحة ومعز مسعود

2353

عمرو دياب يظهر رفقة عاضة أزياء كويتية