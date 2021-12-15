الأربعاء 15 ديسمبر 2021
توقيت مصر 19:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن استثناء 5 أشخاص من فحص «PCR»

زوج نجلاء بدر يحرجها على الهواء:«متجوزك عربية سبور..هتقلبي أتوبيس هطلقك»

نجمة شهيرة تصدم الجميع:تقف على رأسها وهي عارية وترضع طفلها

بعد الأزمة.. أول رد من ميريام فارس على تصريحات شيرين

«فسق وفجور ومثلية جنسية».. الفنانة مها أحمد أمام القضاء بسبب هذا الفيديو

طليقة مصطفى فهمي ترد على تصريحاته: قدمت بلاغًا بسبب الخوض في شرفي

وزير الري: وافقنا على إنشاء العديد من السدود في إثيوبيا لكن سد النهضة جريمة

الإعلان عن 3 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة مصر وتونس

السعودي قاتل زوجته المصرية في أوسيم: «كانت بتكلم رجالة كتير»

لطفي لبيب: جنبي الشمال خارج الخدمة خلاص..ويرد على اعتزاله

ADS
 

أرملة أحمد راتب ترد على ضجة تصريحاتها عن عادل إمام

Capture
ا
Native
Teads
الأربعاء، 15-12-2021 09:25 ص
أوضحت فيرا محمد يوسف أرملة الفنان أحمد راتب، حقيقة التصريحات التي نسبت لها بعدم تواصل الفنان عادل إمام معهم بعد وفاة زوجها، قائلة: أنها تصريحات تم اجتزاؤها من سياق حوار مع أحد المواقع الإخبارية.
وقالت فيرا يوسف، أن الفنان عادل إمام، لم يتواصل معها بعد وفاة زوجها، موضحة أنه حرص على تقديم واجب العزاء، ولم يُهاتفهم منذ ذلك الحين.
وأوضحت أنها ليست عاتبة على الفنان عادل إمام، وأن أسرة الفنان الراحل ليست غاضبة من غياب التواصل مع الفنان إمام، بالرغم من الصداقة الكبيرة التي جمعت الثنائي لسنوات، وتعاونهما في العديد من الأعمال الفنية، وقالت إن تقدمه في السن قد يكون السّبب في ذلك، أو ربما بسبب انشغالاته.
وبعد تداول تصريحات فيرا يوسف حول عادل إمام على نطاق واسع، ما أثار حالة من الجدل قالت زوجة الراحل إنها لم تقصد الإساءة للفنان أو اتهامه بالتقصير في حق أسرتها، مشيرة إلى أن الحديث كان عن الفنانين المتواصلين معها منذ رحيل زوجها.
وطالبت فيرا يوسف، وسائل الإعلام والمتابعين بإحياء الذكرى الخامسة لرحيل زوجها الراحل أحمد راتب، دون أي إثارة أو فرقعة إعلامية، على حساب رحيله.
 

إقرأ ايضا

Screenshot_٢٠٢١١٠١٤-٢١١٢٢٣_Instagram

زوج نجلاء بدر يحرجها على الهواء:«متجوزك عربية سبور..هتقلبي أتوبيس هطلقك»

7116132_1639560127

نجمة شهيرة تصدم الجميع:تقف على رأسها وهي عارية وترضع طفلها

20190625120042042

بعد الأزمة.. أول رد من ميريام فارس على تصريحات شيرين

أخبار متعلقة

2353

عمرو دياب يظهر رفقة عاضة أزياء كويتية

5d2df189421aa96acd514092

أول قرار من المحكمة في قضية ابنة رشوان توفيق ضد والدها

6359477201635682828

الأزمة تصل المحاكم.. فاتن موسى: مصطفى فهمي مطلوب للتحقيق غدًا

2019_7_21_1_1_38_681

سر إصرار ابنة رشوان توفيق على مقاضاته ورفض الصلح

image

محامي رشوان توفيق يفجر مفاجأة عن خلاف الفنان مع ابنته: ليس كما يُثار

2021_11_28_0_2_50_378

رشوان توفيق يبكي بعد رفع ابنته قضية ضده: لا أملك سوى المحمول