أرملة أحمد راتب ترد على ضجة تصريحاتها عن عادل إمام

الأربعاء، 15-12-2021
09:25 ص
أوضحت فيرا محمد يوسف أرملة الفنان
أحمد راتب، حقيقة التصريحات التي نسبت
لها بعدم تواصل الفنان عادل إمام
معهم بعد وفاة زوجها، قائلة: أنها تصريحات تم
اجتزاؤها من سياق حوار مع أحد المواقع الإخبارية.
وقالت فيرا يوسف، أن الفنان عادل إمام
، لم يتواصل معها بعد وفاة زوجها،
موضحة أنه حرص على تقديم واجب العزاء، ولم يُهاتفهم منذ ذلك الحين.
وأوضحت أنها ليست عاتبة على الفنان عادل إمام
، وأن أسرة الفنان
الراحل ليست
غاضبة من غياب التواصل مع الفنان
إمام، بالرغم من الصداقة الكبيرة التي جمعت
الثنائي لسنوات، وتعاونهما في العديد من الأعمال الفنية، وقالت إن تقدمه في السن
قد يكون السّبب في ذلك، أو ربما بسبب انشغالاته.
وبعد تداول تصريحات فيرا يوسف حول عادل إمام
على نطاق واسع، ما أثار حالة
من الجدل قالت زوجة الراحل إنها لم تقصد الإساءة للفنان
أو اتهامه بالتقصير في حق
أسرتها، مشيرة إلى أن الحديث كان عن الفنان
ين المتواصلين معها منذ رحيل زوجها.
وطالبت فيرا يوسف، وسائل الإعلام والمتابعين بإحياء الذكرى الخامسة لرحيل
زوجها الراحل أحمد راتب، دون أي إثارة أو فرقعة إعلامية، على حساب رحيله.