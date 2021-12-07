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عمرو دياب يظهر رفقة عاضة أزياء كويتية

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عمرو دياب
Native
Teads
الثلاثاء، 07-12-2021 09:56 ص
شرت عارضة الأزياء الكويتية والمدونة الخليجية، بيبي عبد المحسن، صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي برفقة الفنان عمرو دياب استطاعت من خلالها خلق حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتركت بيبي عبد المحسن تعليقاً على الصورة، قائلة: "اللي يحب برج الحوت.. عمرو دياب.. ودافيد غيتا ورايا بالغلط لأن ما رضي يصور أصلاً بس كيفه".
وكان عمرو دياب قد أحيا حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية على مسرح كورنيش جدة أمس الأحد ونشر الهضبة مجموعة صور من الحفل، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل اللاجتماعي، وحازت الصورة على إعجاب الجمهور.
ويذكر أن الحفل ضم النجم العالمي جاستين بيبر والدي جي العالمي ديفيد جيتا، وقدم عمرو خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط حضور حشد كبير.


 

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