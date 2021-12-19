ضجة في تركيا بسبب مشهد لفنان يمارس العلاقة مع أخته في مسلسل شهير

الأحد، 19-12-2021
11:26 ص
أحدث مشاهد مخلة في المسلسل التركي الشهير "التفاح الحرام"،
ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا خاصة بعد مشهد قيام فنان
بممارسة
العلاقة وهو فاقد للوعي مع أخته.
المسلسل الذي يمتد على اربعة مواسم يتمحور حول شخصيات نسائية تدخل في
صراعات مختلفة حول التنافس على الرجال والسعي الى الثراء. من جهة الشقيقتين زينب
ويلدز اللتنان تعيشان في اسطنبول وتقعان في حب رجال اثرياء.
يشهد الموسم الرابع من المسلسل ظهور بعض العلاقات المحرمة فيه والمخلة
بالآداب ما ادى الى فرض عقوبات، بعد مشهد ظهور أحد أبطال المسلسل أقام علاقة وهو
فاقد لوعيه مع شقيقته لطرف والده الأمر الذي أثار جدل كبير وصدمة لدى المتابعين.