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فنانة شهيرة بهجوم صادم على أدهم نابلسي بعد اعتزاله «إرضاءً لله»

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أدهم نابلسي
Native
Teads
الثلاثاء، 21-12-2021 09:34 ص

شنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، هجومًا اعتبره البعض صادمًا، على الفنان الأردني أدهم نابلسي بعد إعلان اعتزاله الغناء "إرضاءً لله"، معتبرة أن الفن ليس حرامًا ولكن الحرام أنه فيه- الفن-.
وكتبت عبر تغريدة لها على «تويتر» دون ذكر اسمه بعد إعلان اعتزاله: «‏الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه ..#الفن_مش_حرام».
كان المطرب الأردني أدهم نابلسي أعلن أمس الاثنين، عن اعتزاله الغناء قبل ساعات خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب».
وقال أدهم نابلسي في الفيديو: «في خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يحاول تحقيقها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك، هل سوف تضع أهدافًا جديدة أو ما ستفعل؟».
وأضاف: «الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر».
وتابع أدهم نابلسي: «بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي أحققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هييجي يوم وأعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا».

 

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