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حكم قضائي ضد طارق الشناوي وإعلامية شهيرة لصالح حلا شيحة ومعز مسعود

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حكم قضائي ضد طارق الشناوي وإعلامية شهيرة لصالح حلا شيحة ومعز مسعود

7710306-498671833
معز مسعود
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الخميس، 09-12-2021 12:03 م

أصدرت محكمة جنح ثالث أكتوبر، حكما ضد الناقد الفني طارق الشناوي، والمذيعة راغدة شلهوب، حيث نصّ الحكم على تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، كتعويض مبدئي ومؤقت، لكل من معز مسعود والفنانة حلا شيحة، بتهمة سبهما وقذفهما، وذلك في القضية التي حملت رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر.
وكان معز مسعود، كتب عبر حسابه بموقع التدوينات «تويتر»، قائلا: «تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة، وتعديت على حياتي الشخصية، وأسأت لي ولزوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيين مصريين، أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

وكان محامي معز مسعود أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب، يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد صرّح أن الباحث والمنتج معز مسعود، زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة، يستخدمها لتحقيق أهدافه.

وقال الشناوي، خلال اللقاء التليفزيوني، إن تركيبة حلا بها شيء خاطئ، وهو ما ظهر بالتناقضات التي ظهرت في شخصيتها خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن تربية والد حلا شيحة لبناته كان فيها نقص، واستطرد بأنها كانت بحاجة إلى فترة تأهيل بعد عودتها إلى الفن مرة أخرى.
 

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