400 ألف شقة.. الحكومة تعلن تفاصيل أكبر طرح سكني في تاريخ البلاد

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أعلنت الحكومة عن استعدادها لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أن تتم عملية الطرح بعد شهر رمضان.

وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة إجراءات طرح عدد من الوحدات السكنية للحجز ضمن المُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمد محروس مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بما يسهم في تلبية الطلب على تملك الوحدات السكنية لهاتين الشريحتين.

من جانبه كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن هناك نحو 400 ألف وحدة سكنية تنفذها لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات بمساحات متنوعة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم التوجيه ببدء إجراءات الطرح والإعلان لفتح باب الحجز لتلك الوحدات عقب إجازة عيد الفطر المبارك على أن يتم الإعلان عن شروط وآليات الحجز والسداد والترويج لطرح هذه الوحدات.

وأوضح الحمصاني أنه سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين للاتفاق على تفاصيل الطرح وعدد الوحدات تفصيلاً ومساحاتها ونسب التنفيذ خاصة أن جزءا منها جاهز للتسليم على أن يتم العرض قريباً على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لعرض الصورة النهائية للطرح الكبير على رئيس الجمهورية.

وفي شهر أكتوبر 2024 طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري متضمنا 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة.