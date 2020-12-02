130 مليون جنيه تضخها السعودية لـ" ماجيك لاند "

ماجيك لاند

كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة للسعودية ضخت استثمارات ما بين 100 إلي 130 مليون جنيه في مشروع تنمية أعمال " الماجيك لاند " المدينة الترفيهية التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي .

و أضافت المصادر في تصريحات صحفية لـ" المال " أن الاستثمارات تضمنت الإنفاق علي دراسات الجدوى والرسومات الهندسية و التراخيص و مرتبات العاملين بالإضافة إلي سداد مبلغ حق الانتفاع السنوي بشكل دوري لمدينة الإنتاج الإعلامي .

جدير بالذكر أن المدينة أعلنت في وقت سابق عن بيع حق انتفاع " الماجيك لاند " إلي مجموعة الحكير بقيمة 22.3 مليون جنيه سنويا بنظام التشييد و التشغيل و نقل الملكية إلي " بي أو تي " بمعني تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشغيل و إدارة المشروع لمدة امتياز معينة .