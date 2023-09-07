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ياسمين صبري تبهر الجميع بصور جريئة من الجيم

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ياسمين صبري
الخميس، 07-09-2023 12:26 م


شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر السوشيال ميديا داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشرت ياسمين، الصورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، استعرض خلالها رشاقتها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: " دلال ورشاقة، جمال، الملكة، ملكة جمال مصر، ست الكل، جورجينا العرب".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

ياسمين صبري تنتظر عرض فيلم "أبو نسب" والذي تشارك بطولته مع الفنان محمد إمام، ويجمعهما الفيلم للمرة الثالثة بعد فيلمي "جحيم في الهند"، "ليلة هنا وسرور".


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