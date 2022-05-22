وقف فنانة شهيرة عن العمل بسبب ما فعلته في جنازة سمير صبري.. وترد

الأحد، 22-05-2022
09:43 ص
قررت نقابة المهن التمثيلية، وقف الفنانة غادة إبراهيم
عن العمل مع إحالتها للتحقيق، بسبب ما حدث بينها وبين الفنانة إلهام شاهين
والإعلامية بوسي شلبي في جنازة الفنان الراحل سمير صبري.
وأبدت الفنانة غادة إبراهيم امتعاضها من قرار وقفها دون
التحقيق معها، وذلك بسبب منعها من استقلال الحافلة التي تقل الفنانين إلى جنازة الفنان
الراحل سمير صبري بالإسكندرية.
وقالت في تصريحات صحفية: إنها ستحضر إلى النقابة يوم الاثنين
للإدلاء بشهادتها فيما نسب لها من الشجار مع إلهام شاهين
وبوسي شلبي في تحقيق نقابي.
وتابعت: أعترض على هذا القرار بوقفي .. كان يجب التحقيق معي
ثم وقفي ، وليس العكس ، وعلى العموم سأحضر التحقيق لإبداء رأيي .