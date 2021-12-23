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وفاة مشجع مغربي بعد فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي

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الخميس، 23-12-2021 09:30 ص
نشرت وسائل الإعلام المغربية خبر وفاة أحد مشجعي نادي الرجاء أثناء مباراة فريقه أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي.
وأكدت صحيفة "رياضة سيت" المغربية، فإن أحد مشجعي نادي الرجاء تعرض للوفاة، عقب هزيمة فريقه أمام النادي الأهلي، جراء سكتة قلبية.
وأوضحت وسائل الاعلام المغربية أن مشجع نادي الرجاء الذي توفي، كان يشاهد اللقاء على إحدى مقاهي الدار البيضاء، ولم يتحمل مشاهدة ركلات الترجيح، وعليه غادر المقهى، مشيرة إلى أنه بعد وصول المشجع لمنزله، سقط أرضا فاقدا للوعي قبل أن يفارق الحياة بعدها.
وتوج الأهلي بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه بعد الفوز على حساب فريق الرجاء المغربي.‏
واقترب الأهلي من معادلة الرقم التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني، كأكثر الفرق تتويجًا بالألقاب القارية في العالم؛ إذ حقق المارد الأحمر لقبه الـ24، ويفصله بطولتين عن الفريق الملكي. 
 

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