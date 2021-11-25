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«الخطيب» متعاطف مع «كهربا» بسبب ما يفعله معه «موسيماني».. ماذا قال؟

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كهربا
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الخميس، 25-11-2021 01:37 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب فريق الأهلي، مع بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: لاعبو الأهلي متعاطفون مع كهربا، وشايفين إنه ملتزم، كما أشاد الخطيب بالتزامه خلال حواره معي مؤخرا، وتشعر أن الخطيب يريد عودة كهربا للمشاركة، وهذا يوضح مدى عظمة الأهلي، حيث لا يمكن لـ رئيس النادي أن يتدخل لعودة كهربا للمشاركة".
تابع شوبير:" استبعاد كهربا من المباريات الأخيرة، بالتأكيد بتزعل اللاعب، لكن أنا قولت “خلال ظهوري في البرامج”، عليك بالتزام الصمت وتتمرن وتموت نفسك، وأتمنى بشكل شخصى أن يعود اللاعب سريعا".
تابع:" استبعاد موسيماني المتكرر لـ كهربا قد يكون وجهة نظر فنية وهذا أمر لا استطيع مناقشته، أو بسبب ما تردد عنه يسرب أخبار الفريق، وبالتأكيد لا يوجد أحد يسرب أخبار الأهلي".
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، اليوم، الخميس، في تمام الرابعة عصرا، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري المصري.

 

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