أشرف بن شرقي يصدم الزمالك بقراره بعد وداع المغرب كأس العرب

الثلاثاء، 14-12-2021
12:49 م
أكد تقرير مغربي، أن النجم أشرف بن شرقي أبلغ إدارة نادي الزمالك
بسفره إلى
دبي، عقب وداع أسود الأطلس لبطولة كأس العرب 2021، التي تقام حاليا في قطر.
وذكر موقع“ لو 360 سبورت”، أن أشرف بن شرقي أبلغ إدارة نادي الزمالك
بأنه
لن يتوجه إلى القاهرة عقب انتهاء مشوار منتخب المغرب في كأس العرب.
وأضاف الموقع، أن أشرف بن شرقي أكد لإدارة الزمالك
أنه سيتوجه إلى دبي
لقضاء إجازة قصيرة.
وأوضح الموقع، أن أشرف بن شرقي لا ينوي تجديد عقده مع الزمالك
، والذي ينتهي
عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث وضع شروطا تعجيزية للاستمرار مع القلعة البيضاء.
ويحق لـ أشرف بن شرقي، التوقيع “مجانا” لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات
الشتوية المقبلة، دون الرجوع لإدارة ناديه.