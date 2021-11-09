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وفاة الفنان أحمد خليل متأثرًا بـ كورونا

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وفاة الفنان أحمد خليل متأثرًا بـ كورونا

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الثلاثاء، 09-11-2021 11:43 ص


حالة من الصدمة والحزن، سادت بين الفنانين إثر إعلان وفاة الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا .
وأكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، أنه من المقرر صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وكانت قد تدهورت خلال الساعات الماضية حالة الفنان الكبير أحمد خليل، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “حكايتي مع الزمان”، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “إلا  أنا ”. 
كان الفنان أحمد خليل قد انتهى من كل مشاهده في العمل باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر أن يقوم بتصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا سوف تؤدى إلى حذف هذا المشهد، خاصة وأن العمل سوف يعرض الخمس حلقات المتبقية منه خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ولن يكون الفنان أحمد خليل قد استكمل علاجه.
وقال مصدر إن المشهد المتبقي للفنان أحمد خليل لا يؤثر على الأحداث حيث إنه كان عبارة عن صعوده من السلم إلى باب الشقة ومن الممكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر على الأحداث.
 

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