صدمة.. فنان شهير يقتل زملائه بالخطأ أثناء تصوير مشهد سينمائي

في واقعة صادمة، أفادت شرطة مدينة سانتافيه الأمريكية أن الممثل أليك بالدوين قتل مديرة التصوير في فيلمه الجديد "راست" من أفلام الغرب الأمريكي القديم "ويسترن" بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، كما أصاب الممثل مُخرج العمل الفني بجروح، وذلك عقب إطلاقه أعيره نارية. ويرجح أن تكون هذه الواقعة قد حدثت خطأً، إذ إن السلاح الذي استخدمه بالدوين كان يُفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي.ونقلت صحيفة "ذي هوليوود ريبورتر" عن ناطق باسم الشرطة إصابة مخرج العمل ووضعه "بحالة حرجة"، في حين نقلت عن ناطق باسم فريق الإنتاج قوله إن "الحادث"، على ما وصفه، نجم عن إطلاق النار من سلاح للتصوير يُفترض به أن يكون محشوا بأعيرة خلبية. ويرجح أن يكون مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج قد وقعا عن طريق الخطأ.وأوضحت شرطة مدينة سانتافيه الأمريكية في بيان أن مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا "أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح ناري كان يستخدَم لأغراض تصوير" فيلم "راست".ونقلت هاتشينز (42 عاما) في طوافة إلى مستشفى قريب، حيث ما لبث الأطباء أن أعلنوا وفاتها، في حين يرقد سوزا (48 عاماً) في قسم العناية المركزة.وأضاف البيان أن التحقيق في القضية جار من خلال سماع الشرطة إفادات الشهود، مشيرا إلى أن أي اتهامات قضائية لم توجه بعد.وقال الناطق باسم شرطة سانتا في خوان ريوس إن "الشرطة استجوبت بالدوين"، موضحا أن الممثل "أدلى باقواله وأجاب عن بعض الاسئلة".وأشار إلى أن النجم "حضر طوعا" إلى مركز الشركة "و"غادره بعد انتهاء التحقيق". وأكد أن "أي اتهامات قضائية لم توجه ولم يوقَف أي شخص".وكانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحادث ناجم على ما يبدو عن سلاح كان يستخدم لأغراض التصوير وأن "المحققين يسعون إلى معرفة نوع المقذوف الذي أطلِق" من السلاح والظروف التي حصل فيها ذلك.