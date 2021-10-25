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مكرم مراد: الرجالة مطحونين شغل ليل ونهار والستات مش عاجبها

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مراد مكرم
Native
الإثنين، 25-10-2021 12:16 م
خرج الفنان مراد مكرم، ليرد على الهجوم والاتهامات التي توجهها السيدات إلى الرجال، مطالبا بإنصاف الرجال.
ورفض في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، فكرة أن الرجال المصريين لا يتحملون المسؤولية والنساء تصرف عليهن، معتبراً أن أغلب الرجال المصريين يعملون ليلاً نهاراً من أجل توفير حياة كريمة لعائلاتهم.
وفي تفاصيل ما كتبه مراد:"معلش استحملوني شوية علشان بجد فاض الكيل....مش كل الرجاله انطاع،مش كل الرجاله مفخده و الستات بتصرف عليهم...مش كل الرجاله بيتهربوا من مسؤلياتهم ...ولا حتي الغالبيه".
وتابع :" المشكله ان الستات الي متجوزه رجاله بجد ما بيعلنوش عن ده لانه الطبيعي او لانهم خايفين من الحسد ،انما الي متجوزين او متطلقين من الذكور ماليين الدنيا صراخ ،فبقت الصورة المتصدرة للعالم ان الرجل المصري انتيخ و عاله.....حرام عليكم".
وأضاف مكرم :" غالبية الرجاله المصريين مطحونين علشان يوفروا حياة كريمه لولادهم،غالبية الرجاله المصريين متربيين علي المسؤليه و شيل الهم لانه جزء من تكوينهم ،ومعظمهم ما بيسمعش حتي كلمة شكرا بحجة انه واجبكم ،نسبه كبيره من الي ما بيصرفش علي ولاده مثلا في حالات الطلاق ،بيبقي عند مش انتخه".
واستطرد :" ما بقولش ان ده صح ،بس برضه الستات فيه منهم بيقوم بأفعال تغيظ ،اصرف بس ما تشوفش ولادك غير بمزاجي،اصرف بس مالكش دعوة بتربية العيال مش عجباني تربيتك اومال اتجوزتيه ليه.....كل راجل حسب تربيته و ماتنسوش ان الي مربياه ست زيكم".
وأكمل الفنان :" لو فيه حسب الاخصائيات ٣٠% من البيوت بيعولها ست ،ففي ٧٠% بيعولها راجل ،يعني الغالبيه العظمي ،و ما تنسوش برضه اننا مجتمع يعتقد ان الراجل في الاصل عليه كل حاجه....و ده مش موجود بره طبعا و بالتالي ما بنسمعش عن ستات بتولول لان في الاصل الحياة عندهم مشاركه و كله بالنص.. رفقا بالرجاله يا جماعه ،فيه منهم شايل جبال ما يحتملهاش بشر".
واختتم قائلا :" الله يرحمك يا أبي ،رغم كل خلافاتكم كنت راجل و مهنم امي ،الي ماشتغلتش يوم في حياتها ."
 

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