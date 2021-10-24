ساويرس يكشف سبب دفاعه عن محمد رمضان

الأحد، 24-10-2021
10:48 ص
صرح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس
، إن الفنان محمد رمضان
يتعرض للهجوم
من قِبل الكثيرين، وذلك خلال تصريحات لبرنامج "et بالعربي" من حفل ختام مهرجان الجونة
السينمائي .
وقال نجيب ساويرس
" ناس كتير بتهاجم محمد رمضان
، محمد عنده الاستايل
بتاعه، ده الاستايل بتاعه تحبه أو متحبهوش
، بس الهجوم المستمر على حد بالشكل ده أنا مبحبوش، أنا دائما أقف مع اللي بيتهاجم،
مبحبش حد يهاجم حد كده بضراوة ".
يذكر ان قال نجيب ساويرس
عن منتقدي
مهرجان الجونة
:" الناس دي بتصعب
عليا عايشين في القرون الوسطى وأنا " غياظ " وإن شاء الله يموتوا بغيظهم .
وعلق المهندس نجيب ساويرس
على الانتقادات التي يوجهها البعض لمهرجان الجونة
وأنه مهرجان عبارة عن استعراض للفساتين قائلاً : "الناس دي
بتصعب عليا دي ناس عايشة في القرون الوسطى ومش عايزة تشوف جمال ولاتتقدم " .
تابع في لقاء مع الاعلامية لميس
الحديدي على هامش فعاليات الدورة الخامسة الماذعة على شاشة " ON"قائلاً :
" بالعكس أنا غياظ وبشوف كل ماحنا
بنتقدم وبنوري للعالم إبداعنا وثقافتنا
وحريتنا بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم "
وغازل نجيب في نهاية حديثه
الاعلامية لميس الحديدي عندما سألته :
عاوز تقول حاجة يانجيب ؟ ليرد قائلاً :
عاوز اقول أني بحبك بس .