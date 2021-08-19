شاهد/ فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع حمالة الصدر: اتولدت عارية وأحب ذلك

الخميس، 19-08-2021
01:48 م
حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان قامت فنانة
شهيرة بخلع حمالة صدرها والظهور شبه عارية تمامًا، كاتبة رسالة طويلة بررت فيها
ظهورها عارية.
ونشرت المغنية
الشهيرة بريتني سبيرز صور لها شبه عارية، تظهر فيها مرتدية
شورت قصيراً من الجينز فقط، وفي صور أخرى سروالاً داخلياً، وهي تضع كفيها على
ثدييها لتخفي جزء بسيط جدًا.
واستغرب المتابعون كمية هذه الصور التي تستمر في نشرها بريتني، والبعض منهم
تساءل عن صحتها العقلية، فيما علق آخرون بأن صورها متشابهة ولا مبرر لها، وآخرون
أشادوا بها وبجمال قوامها.
وعلقت بريتني برسالة طويلة شارحة سبب تعريها، معلقة على صور التقطتها نصف
عارية، فكتبت :"لا يا أحبابي لم أكبّر صدري خلال أسبوع واحد فقط ... ولا أنا
حامل ... لدي ثديان في هذه الصور لأنني التهمت الطعام !!!! قبل أن أريكم المزيد من
الصور لجسدي ... أريدكم أن تفهموا أفكاري في تعرية جسمي !!!! في رأيي، فإنه عندما
تكون أي امرأة تشعر بالحر وتريد التخلص من التوب التي ترتديها ... لا ... أنا لا
أتحدث عن حصول الأمر في ناد للتعري أو في أداء ... أنت ترتدين قميصا غبيا بكمين
طويلين في الصيف !!!! إن رد الفعل الفوري لأي امرأة تفعل هذا بعد أن تخلعه رهيب
فتشعر بشكل أفضل ... لذلك تعتقدين أنك تبدين أفضل !!!"
على أي حال أراهن أنكم تتساءلون لماذا أعري جسدي الآن ... حسنًا ، لأنني
ولدت في هذا العالم عارية، وأشعر بصراحة أن ثقل العالم كان على كتفي، وجعلني أرى
نفسي بهذه الطريقة!!!! أردت أن أرى نفسي بطريقة أخف ... عارية ... مثل الطريقة
التي ولدت بها ، وعندما أنظر إلى الوراء إلى صوري عندما أصور، من الجنون أن أرى
نفسي في أنقى صورها وهذا يعطي دليلاً على أن الألم ...... الدموع ... و الأعباء
الثقيلة ليست مني أنا. أنا إمراة …. امرأة جميلة ... حساسة تحتاج أن تنظر إلى
نفسها في أنقى صورها!!! لا ... لن أقوم بالتقاط صور عارية لبقية حياتي، لأن هذا
سيكون مملًا، ولكن من المؤكد أن الجحيم يساعد عندما تحتاج إلى التنوير!!!! وسأعترف
بأن تعليقات بريتني المجانية بعد خلع قميصي، كانت في الواقع مضحكة حقًا !!! بدأت
حملة بريتني المجانية بكل ما تبذلونه من قمصان بريتني المجانية الوردية المذهلة
منذ 3 سنوات !!! هناك معنى أعمق للحركة أكثر مما تتخيله ... لطالما كان معجبوني مذهلين
للغاية، وأنا أحبكم جميعًا !!!!".