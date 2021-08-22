أصالة تتغزل في عايض يوسف:« كلك بتجنن.. قرب مني عم تعذبني» (فيديو)
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Native
الأحد، 22-08-202109:35 ص
تغزلت المطربة
السورية أصالة نصري، في المطرب السعودي عايض يوسف أثناء التقاط الأخيرة صورة معها
قبل انطلاق حفلهما الذي أقيم ضمن حفلات “صيف الشرقية”.
وقالت “أصالة”
لـ”يوسف” في مقطع فيديو متداول: “قرب لو سمحت ليه عم تعذبني” عندما وقف ليلتقط
الصور معها، وهو مبتعد عنها، فيما ضحك الأخير بعد كلام أصالة عنه.
وعبَّرت “أصالة”
عن إعجابها بصوت عايض يوسف قائلة : “كلك بتجنن وصوتك رائع.. حبيت صوتك كتير، طار
عقلي من هالجمال، عن جد صوتك فيه فرح كتير كبير”.