وزارة الزراعة: اللحوم البرازيلية.. آمنة

قال معاون وزير الزراعة محمد القرش، إن استيراد اللحوم البرازيلية والدواجن جاء بهدف وضع حد لمغالاة التجار في الأسعار، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم تستورد من البرازيل.



واتجهت الحكومة إلى استيراد اللحوم من البرازيل عقب ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تأثرت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وركود الاقتصاد العالمى وتحرك سعر الدولار.

وأضاف الدكتور إيهاب صابر رئيس الهية العامة لخدمات الطب البيطري، أنه تبين للهيئة عدم وجود أدلة علمية بأن اللحوم المستوردة من البرازيل مصابة بمرض جنون البقر، وذلك بعد التأكد من تقرير العينات من المعمل في دولة كندا.

وأشار إلى أن اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرى وهيئة التدريس بالجامعات أقرت بعدم وجود خطورة.

ولفت صابر، إلى أن اللحوم البرازيلية آمنة، مؤكدا أنه حال ثبوت أي نتائج عكس ذلك سوف يتم الحظر الكامل موضحا أن صحة المواطن هي المعيار الأساسي لأي قرار يتم اتخاذه.

وأوضح أن الهيئة عبر مديرياتها المختلفة تشن حملات بشكل يومى بالتنسيق مع الجهات المختلفة على المحال والأسواق لضمان صحة المواطن.