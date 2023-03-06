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بعد أيام من فتح الاستيراد.. قرار بحظر استيراد اللحوم البرازيلية

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بعد أيام من فتح الاستيراد.. قرار بحظر استيراد اللحوم البرازيلية

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لحوم
Native
Teads
الإثنين، 06-03-2023 10:04 ص

 

 

ناقشت الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري برئاسة اللواء الدكتور إيهاب صابر، في اجتماعها أمس الأحد، والذي استمر طوال 3 ساعات، إعلان قرار بحظر استيراد اللحوم البرازيلية؛ عقب تعليق عدة دول استيراد اللحوم البرازيلية بسبب انتشار الإصابات بمرض جنون البقر.

 

وكشف مصدر بوزارة الزراعة- حسب مصراوي-، أن الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري شكلّت لجنة علمية متخصصة لفحص كافة الأنواع المستوردة من الخارج على رأسها القادمة من البرازيل، مشيرًا إلى أن الأقرب هو حظر الاستيراد، في حالة تفشي الإصابات هناك.

 

وقال رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إنه تم تعليق الاستيراد من المناطق التي أعلن فيها الإصابات، مشيرًا إلى قرار بالحظر النهائي أو في المناطق المصابة فقط، سيتحدد وفقًا لقرار اللجنة المختصة بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن الأمر لا يستدعي القلق.

 

وحظرت كل من الأردن وتايلاند استيراد اللحوم البرازيلية، بعد رصد أكثر من حالة إصابة في عدد من المقاطعات المختلفة، علمًا بأن مصر فتحت باب الاستيراد منتصف شهر يناير الماضي؛ بهدف تخفيض الأسعار.

 

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