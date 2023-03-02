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4 فتيات وشابان يحصلون على الجنسية الإسرائيلية والحكومة تتخذ قرارًا حازمًا

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علم مصر وإسرائيل
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الخميس، 02-03-2023 11:29 ص

 

 

قررت الحكومة إسقاط الجنسية عن عدد من الأشخاص لتجنسهم بجنسية أجنبية (الإسرائيلية)، حسبما نشرته الجريدة الرسمية.

 

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رقم 13 لسنة 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن سارة محمد حسن حسين عبد العزيز من مواليد إسرائيل بتاريخ 2000/9/24، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

 

- قرار رقم 14 بإسقاط الجنسية المصرية عن ديانا محمد حسن حسين عبد العزيز من مواليد إسرائيل بتاريخ 1999/9/15، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

 

- قرار رقم 15 لسنة 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن راني محمد حسن حسين عبد العزيز من مواليد إسرائيل بتاريخ 1997/2/4، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

 

- قرار رقم 16 لسنة 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن هند خالد محیي رضوان من مواليد إسرائيل بتاريخ 1995/8/20، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

 

- رقم 17 لسنة 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد خالد محیي رضوان من مواليد إسرائيل بتاريخ 1996/11/16، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

 

- قرار رقم 18 لسنة 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن صبحية إسماعيل أحمد صالح من مواليد شمال سيناء بتاريخ 1953/10/10، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

 

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