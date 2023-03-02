4 فتيات وشابان يحصلون على الجنسية الإسرائيلية والحكومة تتخذ قرارًا حازمًا

قررت الحكومة إسقاط
الجنسية عن عدد من الأشخاص لتجنسهم بجنسية أجنبية (الإسرائيلية)، حسبما نشرته
الجريدة الرسمية.
وجاءت القرارات
كالتالي:
- قرار رقم 13 لسنة
2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن سارة محمد حسن حسين عبد العزيز من مواليد إسرائيل
بتاريخ 2000/9/24، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
- قرار رقم 14 بإسقاط
الجنسية المصرية عن ديانا محمد حسن حسين عبد العزيز من مواليد إسرائيل بتاريخ
1999/9/15، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
- قرار رقم 15 لسنة
2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن راني محمد حسن حسين عبد العزيز من مواليد إسرائيل
بتاريخ 1997/2/4، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
- قرار رقم 16 لسنة
2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن هند خالد محیي رضوان من مواليد إسرائيل بتاريخ
1995/8/20، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
- رقم 17 لسنة 2023
بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد خالد محیي رضوان من مواليد إسرائيل بتاريخ
1996/11/16، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
- قرار رقم 18 لسنة
2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن صبحية إسماعيل أحمد صالح من مواليد شمال سيناء
بتاريخ 1953/10/10، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.