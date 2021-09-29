والد حلا شيحة: لم أتحدث معها منذ 3 شهور.. ووالدتها تفجر مفاجأة

الأربعاء، 29-09-2021
01:54 م
أثارت حلا شيحة
ضجة كبيرة، مساء أمس، بعدما نشرت صورتها بالحجاب
، وكتبت
عليها أنها سعيدة من كل قلبها، وأنها ستبدأ حياة جديدة.
وجاء الإعلان عن ارتداء الحجاب
بعد تصريحات والد
ها أحمد شيحة مؤخرًا مع
الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «حروف الجر» على إذاعة «نجوم إف إم»، وتأكيده أن
ابنته حلا لم ترتدِ الحجاب
، وأنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان ستخلع
الحجاب
تماما، لأن الحجاب
ليس له علاقة بالله.
وأضاف أحمد شيحة خلال لقائه، أن ابنته «حلا» عندما عادت لخلع الحجاب
كانت
قرأت الكثير «طن من الكتب»، وقالت إنها رجعت من تلقاء نفسها ولم يؤثر أحد عليها،
مؤكدا أن ابنته في الوقت الحالي غير محجبة.
وأكد الفنان التشكيلي أحمد شيحة، أنه لم يتحدث مع ابنته «حلا» منذ 3 أشهر،
وبالتحديد وقت أزمة فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني، مضيفا أنه يتمنى من الله أن
يوفقها في حياتها.
فيما نقلت صحيفة الوطن عن نادية زيتون والد
ة حلا شيحة
، قولها: «والله
العظيم ما أعرف حاجة عنها، ومعرفش إذا كانت هي لبست الحجاب
ولا لأ، روحوا اسألوها
هي، وأبوها هلك من كتر التليفونات اللي عمالة تيجي.. وياريت تسيبوكم من الفنانين
وقلع ولبس الحجاب
».