واقعة صادمة.. منع دفن سيدة بجوار زوجها لسبب صادم





“القادم من رحم الغيب يحمل ألغازا وحكايات غريبة".. تتعلق هذه الكلمات بواقعة غريبة جرت أحداثها في مصر.

وكانت السيدة، أوصت بدفنها بعد الرحيل عن عالمنا بجوار زوجها الذي عاشت معه طويلا، ورافقته في رحلة الحياة.

وفي وقت الدفن، ظهرت خلافات قديمة حول تقسيم الميراث بين أفراد العائلة أدت إلى رفض أقارب الزوج فتح المقبرة لدفنها بجواره، مما اضطر العائلة إلى إبقاء جثمانها لمدة 4 ساعات انتظارا لحل النزاع.

وقالت "علا" ابنة السيدة المتوفاة في تصريحات إن أعمامها رفضوا تنفيذ وصية والدتها بدفنها بجانب والدهم المتوفى بسبب خلافات الميراث المستمرة منذ وفاة والدها، ونتيجة لهذا الموقف تم نقل الجثمان لمسافة تزيد على 30 كيلومترًا من مركز قطور إلى مقبرة أخرى في مركز طنطا.

وبسبب الخلافات الحادة بين العائليتن تأخر دفن الجثمان، وبدلا إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر تم إقامتها بعد صلاة العصر وسط مشاحنات بين العائلتين.