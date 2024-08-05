



نشرت وسائل إعلام التحقيقات في القضية رقم 17526 لسنة 2024 جنح الهرم، المتهم فيها شخص بمحاولة اغتصاب ابنة شقيقه، مستغلا غياب زوجته عن المنزل ومحاولا التعدي عليها داخل غرفتها بمنطقة الهرم.

واقعة اغتصاب الهرم

وحصل موقع "القاهرة 24" على نص التحقيقات في القضية، وجاءت أقوال شقيقة فتاة الهرم المعتدى عليها من قبل عملها كالآتي: أنا أخت هبة عبد الفتاح من الأم، واللي حصل أن هبة أبوها اتحبس في شهر 11 اللي فات في قضية تعاطي مخدرات، ومن ساعتها هي جت قعدت في بيت أخونا هيثم.أ.ع. ا، ومراته، وبعدين عمها إسلام اتصل بهبة وهيثم وقال إن أبوها عايزها تروح تقعد معاه وساعتها إحنا شوفنا ده عادي على أساس إنها هتروح تقعد معاه يومين وترجع.

وأضافت شقيقة فتاة الهرم: ساعتها هبة راحت تقعد معاه فعلًا من شهر 2 اللي فات والأيام عدت من غير ما ترجع، ولما نيجي تكلمها لقيناها بالتدريج بتكلمنا مدد قليلة ومش بتتصل بينا لدرجة إننا افتكرناها عايزة تبعد عننا، لحد يوم 12/ 4 /2024، لقيت مرات أخويا سارة.ع.ف، كلمتني وقالت لي إن في مصيبة حصلت مع هبة، وحكت لي إن هبة كلمتها وقالت لها إن عمها إسلام تعدى عليها جنسيا وهي في بيته ومش بيخليها عارفة تكلمنا وإنها بعتت لها على الواتساب تسجيل ليه وهو بيحاول يعاشرها وخلتني أسمع التسجيل ده.

وتابعت شقيقة فتاة الهرم: وقتها أنا اتخضيت واتصلت بهبة وسألتها قالتلي إنها خايفة وساعتها أنا سمعت إسلام بيدخل عليها والمكالمة مفتوحة، وكان بيحاول يقرب منها وهي تقول له خلاص بقى يا إسلام حرام عليك، فهو خرج وسابها والمكالمة فصلت، بعدين سارة اتصلت بيها وأنا أخذت الموبايل وقلت لهبة تدي الموبايل لإسلام دلوقتي، فهي أدت الموبايل لإسلام وأنا زعقت له وقلت له هبة ترجع لنا حالًا بدل ما نفضحه فراح شتم فيا وفي مرات أخويا وقال لنا أنه هيجيلنا.

وواصلت: بعدها بفترة جالنا البيت هو ومراته وهبة وقعد يزعق لنا ويشتمنا وقال لنا إننا كذابين وعايزين نبوظ سمعته وسمعة هبة وكان عايز يضربنا كمان، ومرات أخويا شغلت له التسجيل اللي هبة بعتته ليها، فراح هو واخد الموبايل وكسره وخد موبايلي أنا كمان ورماه على الحيطة بس متكسرش وراح واخد هبة غصب عننا ونزل، وبعدها بشوية لقيت هبة بتكلمنا من موبايل ثاني وقالت لنا إنهم ودوها عند عمتها مديحة.ع.ا.، فأنا كان معايا رقم محمود ابن عمتها مديحة وبعت له التسجيل فعرفت بعدين هو سمعه لـ مديحة وهي صدقت أخيرًا وضربت إسلام بالقلم وطردته، وبعدها اتصلنا بالنجدة وقلنا لهم على اللي حصل وراحوا بيت مديحة وخدوا هبة عشان تعمل المحضر.