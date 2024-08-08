لهذا السبب.. قرار رسمي بإبعاد نجل رجل أعمال سوري شهير من مصر





قررت الجهات المعنية إبعاد محمد هشام عرب الحلبي نجل رجل الأعمال السوري هشام عرب الحلبي من أجل الصالح العام، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وهشام عرب الحلبي هو رجل أعمال سوري وعضو مجلس إدارة تجمع رجال الأعمال السوري بمصر، وشريك مؤسس في شركة بيت الصادرات في سوريا.

ولا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إلا بإذن.

وينص القانون المصري أن كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو ترحيله يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد أو الترحيل، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

ولمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يحددها القرار، وذلك إلى حين إبعاده.