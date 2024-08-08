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ماذا حدث بين الأميرة السعودية والحارس المصري في المعادي؟

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الخميس، 08-08-2024 01:47 م


اتهمت أميرة سعودية أحد حراس أملاكها بمنطقة المعادي في القاهرة بالنصب عليها والاستيلاء على جزء كبير من أرضها الكائنة بالمنطقة.

 

وأكدت الأميرة السعودية في بلاغها، أنها لديها أرضا مساحتها 6 آلاف و500 متر في منطقة المعادي، وأن أحد حراسها الذي عينتهم قد استولى على نحو 25% منها، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".

 

ولم يذكر المصدر اسم الأميرة ولا الأشخاص المتورطين في الواقعة، إلا  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قرارا غير مسبوق بشأن معاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين عام 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية وقتها قرار الرئيس بمعاملة الأميرة، نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود، والأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (يحملان الجنسية السعودية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك أرض.

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