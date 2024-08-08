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مصر تفاجئ العالم بصفقة ضخمة وتحدث صدمة في السوق الأوروبية

الخميس، 08-08-2024 01:01 م


ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأوروبي، بعد أن فاجأت مصر السوق بإعلانها عن شراء كمية كبيرة من القمح للشحن بتاريخ لاحق.

 

لكن مكاسب الأسعار جاءت معتدلة فيما يدرس المتعاملون إعلان مصر الذي خالف الشروط المعتادة لطلبات مصر للشراء من سوق الحبوب العالمي.

 

وشكك البعض في قدرة البلاد على الحصول على الحد الأقصى المطلوب وهو 3.8 مليون طن.

وارتفعت الأسعار أكثر بعد أن أعلنت هيئة السلع التموينية في مصر عن طرح ممارسة في 12 أغسطس، وطلبت شراء 3.8 مليون طن للشحن بين أكتوبر وأبريل، مع سداد مستحقات الموردين في غضون 270 يوماً.

وتسبب هذا في إرباك الأسواق، حيث تكهن البعض بأن الهيئة ربما تتحوط من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط لحرب شاملة واضطرابات اقتصادية عالمية، وفق روسيا اليوم.

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