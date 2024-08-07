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الجيش يبدأ تصنيع السلاح "الصخرة".. ودول خليجية تطلب الشراء

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الأربعاء، 07-08-2024 10:53 ص

 

 

يستعد الجيش المصري ممثلا في مصنع قادر للصناعات المتطورة، لإنتاج مدرعة عسكرية جديدة، تتميز بقدرة عالية على المناورة، والحركة فى أضيق الأماكن، مع توفير قدرات قتالية عالية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة عمرو عبدالعزيز، أن المهمة الرئيسية لمصانع ووحدات الهيئة العربية للتصنيع هي تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية، مع استغلال فائض القدرات الإنتاجية في العمل على دعم التنمية الشاملة، وتنفيذ مبادرات مجتمعية لمختلف الفئات المجتمعية في الدولة.

 

وتتميز المدرعة الجديدة، التي أطلق عليها اسم الصخرة بأنها مصنعة بـ"شاسيه" يتحمل السرعات العالية حال الحاجة، بما يصل إلى 160 كيلومترا في الساعة كسرعة قصوى، مع ضبط السرعة القصوى الفعلية للمدرعة، بحسب احتياجات القوات العاملة معها، سواء 100 كيلومتر فى الساعة أو أكثر.

 

وتتميز المدرعة الجديدة، التي ستمثل دعما رئيسيا لجهود تأمين الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، والتدخل السريع لقوات إنفاذ القانون لمواجهة أي تحديات أمنية مستحدثة، بحسب مسؤولي مصنع "قادر"، بتصميم عقول وأيد مصرية، توفر مساحة أكبر للقوات الموجودة بداخلها، لضمان حرية وسهولة حركتهم، مقارنة بالأجيال السابقة من المدرعات.

 

وتستوعب المدرعة الجديدة، التي تعتبر بمثابة "صخرة" لحفظ الأمن في المناطق الصحراوية والنائية، 8 أفراد، بواقع سائق، وقائد للمأمورية، و6 أفراد في المدرعة من داخلها وتختلف الكراسي المركبة داخل المدرعة المصرية الجديدة، عن الأجيال السابقة من المدرعات، وهو ما قال عنه المهندس سيد دراملي، رئيس قطاع الإنتاج بمصنع قادر للصناعات المتطورة، إنها ما تسمى بـ"الكراسي التكتيكية"، وهي كراسي تتيح المزيد من الراحة للقوات، فضلا عن ربطها بجسم المدرعة بتقنيات تقلل من أثر السير بالمناطق الوعرة على القوات الموجودة داخل المدرعة الجديدة، و"حزام خماسي" لضمان أمن القوات خلال الحركة بالمناطق الجبلية والوعرة.

 

كما زودت الهيئة العربية للتصنيع المدرعة المصرية الجديدة بنظامي تكييف بداخلها، وهو ما فسّره دراملي: أحدهما تم توصيله على موتور المدرعة للعمل أثناء الحركة، وآخر منفصل عن الموتور للعمل حال توقف السيارة، موضحا أن المدرعة الجديدة ستعمل في مناطق صحراوية ووعرة، وقد تعمل في درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما سيجعل تلك الأنظمة داعما لقدرة القوات على العمل، وحفظ الأمن القومي المصري بأعلى فاعلية وكفاءة.

 

وكشف دراملي أن مصر بدأت تسويق المدرعة خارجيا وتلقت طلبات من دول خليجية وشمال أفريقية لتصديرها إليها.

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