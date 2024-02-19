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هل يغيب؟.. محمد رمضان يحسم الجدل بشأن مسلسل رمضان هذا العام

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محمد رمضان
الإثنين، 19-02-2024 11:18 ص

حسم الفنان محمد رمضان الجدل بشأن خوض "الماراثون" الدرامي الرمضاني 2024 بمسلسل جديد، بعد تزايد التساؤلات عن مصير "جعفر العمدة 2".
وكشف محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عن قراره بعدم المشاركة في موسم رمضان 2024 بأعمال درامية، دون الإفصاح عن الأسباب.
وكتب الفنان، الملقب بين جمهوره بـ"نمبر وان"، ردا على سؤال أحد متابعيه "ننتظر عمل شهر رمضان يا أسطورة"، قائلا: "لو قصدك مسلسل مفيش".
يأتي قرار رمضان بعد أشهر من إعلانه عن تعاقده على تقديم جزء جديد من مسلسل "جعفر العمدة"، وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2023.
ورغم عدم إعلانه أسباب غياب "جعفر العمدة 2" عن موسم رمضان 2024، لكن تردد أنه تم تأجيله لعدم الانتهاء من كتابة السيناريو، ومن المتوقع أن يعرض العمل المنتظر في رمضان 2025.
"جعفر العمدة" من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

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