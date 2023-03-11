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هل أصيب شيكابالا بمرض خطير في الدم....تفاصيل

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شيكابالا
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السبت، 11-03-2023 08:08 م نسمه عبد الوهاب
بثت قناة الزمالك خبر إصابة شيكابالا بـ"ورم في الدم"، وأكدت أن حالة اللاعب سيئة للغاية، وأشار البرنامج الرئيسي للقناة إلى أن اللاعب سيغيب لفترة حتى يتماثل للشفاء.
إلا أن طبيب فريق الكرة بالزمالك محمد أسامة، فوجئ بانتشار خبر إصابة شيكابالا بمرض خطير، ليقرر التدخل لتوضيح الحقيقة وتفاصيل حالة اللاعب.

قال أسامة: "ما قيل عن إصابة شيكابالا بمرض خطير في الدم أمر غير صحيح على الإطلاق".
وأضاف طبيب الزمالك: "كل ما في الأمر أن شيكابالا شعر بإجهاد شديد وكان أغلب الظن إصابته بفيروس كورونا، لكن نتيجة التحاليل التي أجريت له جاءت سلبية، ولم تكشف عن أي أمراض خطيرة في الدم كما تردد".
وتابع أسامة: "شيكابالا سيخضع لفحص فيروس كورونا مجددا، وإذا جاءت النتيجة سلبية للمرة الثانية سيحصل اللاعب على فترة راحة قصيرة ثم سيعود مجددا للعمل مع الفريق
 

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