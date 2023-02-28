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نقل مرتضى منصور لمستشفى السجن بعد تعرضه لوعكة صحية

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مرتضى منصور
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الثلاثاء، 28-02-2023 12:47 م

 

 

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، نقل والده إلى مستشفى السجن، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وقال أحمد في تصريح لبرنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): "والدي أصيب بارتفاع ضغط الدم، بجانب معاناته من مرض السكري، وجرى نقله إلى مستشفى تابع للسجن".

وأضاف: "حالة الوالد جيدة الآن، وهناك تواصل مستمر معه".

وزاد: "الوقت الحالي ليس مناسبا للانقسامات والانشقاقات داخل الزمالك، بل الجميع يتكاتف خلف النادي".

وتابع: "الزمالك ملتزم بارتباطاته التعاقدية، ولا يوجد ما يدعو لقلق الجماهير، فالعمل يدور كما هو معتاد، وهناك دعم كامل لفريق الكرة قبل مواجهة بيراميدز بالدوري يوم الجمعة المقبل".

وصدر حكم قضائي برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

 

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