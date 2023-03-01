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إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية في قضية جديدة

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إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية في قضية جديدة

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مرتضى منصور
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الأربعاء، 01-03-2023 09:41 ص

 

حددت محكمة الجنايات، جلسة 18 مارس المقبل لمحاكمة مرتضى منصور، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

 

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وحسب خبراء القانون، فإن الحضور في محكمة الجنايات إلزامي، بما ينص على وجوب إحضار مرتضى منصور من محبسه بالسجن الذي يقضي فيه عقوبة الحبس 30 يوما بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى المحكمة لحضور جلسة محاكمته بمحكمة الجنايات.

 

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