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شاهد.. مشاداة بين مرتضى منصور والقاضي قبل تأييد حبسه

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مرتضى منصور
Native
Teads
الأحد، 26-02-2023 09:03 ص

 

وثق مقطع فيديو جديد لحظة نقاش بصوت مرتفع بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والقاضي أثناء جلسة نظر قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

 

وكانت محكمة النقض قضت أمس السبت، "برفض الطعن المقدّم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وتأييد الحكم بحبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب".

وعلق مرتضى منصور على الحكم الصادر ضده قائلا: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".
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