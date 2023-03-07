الفرصة الأخيرة.. موعد مباراة الزمالك اليوم أمام الترجي التونسي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على معلب “برج العرب”، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، لإنعاش حظوظه في التأهل إلى دور المجموعات.

وحصد الزمالك نقطة وحيدة في أول 3 مباريات، بالخسارة أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، والتعادل سلبيا مع المريخ السوداني، ثم الهزيمة أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود حمدي " الونش"، محمد عبد الغني، محمود شبانة، حسام عبد المجيد، محمد طارق، أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا"، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله "نيمار"، سيف جعفر، أحمد سيد "زيزو"، مصطفى شلبي، أحمد بلحاج، إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، يوسف أسامة نبيه، سامسون أكينيولا.

في المقابل حقق الترجي التونسي العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في دور المجموعات بالفوز على المريخ السوداني بهدف دون رد ثم التغلب على شباب بلوزداد بنفس النتيجة، والفوز على الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الثالثة.

ترتيب المجموعة الرابعة:

الترجي: 9 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

شباب بلوزداد: 3 نقاط

الزمالك: نقطة