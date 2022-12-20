الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
توقيت مصر 09:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

التحقيقات تكشف مفاجأة في مشاجرة سعد الصغير وبرلنتي عامر في الشارع

4 قرارات نارية.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

مواجهة صعبة مع إيهاب جلال.. موعد مباراة الأهلي ضد فاركو اليوم

تدهور وضع مادي ومشاكل في العمل.. 4 أبراج الأقل حظًا في 2023

تحذير عاجل من هيئة الدواء: لا تشربوا الشاي أو القهوة مع هذه الأدوية

«بلا خيبة».. «أفشة» يشعل الغضب داخل الأهلي بمنشور مفاجئ

انقلاب سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

هزت السعودية.. إحراق سيارة وبداخلها مالكها حتى تفحم لسبب صادم(فيديو)

فيديو لم تذيعه القنوات.. أمير قطر يرفض تقدم رئيس فرنسا أمامه على منصة التتويج

الكويت تعلن استرداد 100 مليون دولار من البحرين وتكشف السبب

ADS
 

هزت السعودية.. إحراق سيارة وبداخلها مالكها حتى تفحم لسبب صادم(فيديو)

Capture
الواقعة
Native
Teads
الثلاثاء، 20-12-2022 08:08 ص


أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمكن شرطة محافظة جدة من إلقاء القبض على مواطن سعودي أشعل النار في مركبة مواطن آخر أثناء تواجده داخلها، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بحروق.
وقال الأمن العام في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال إن شرطة محافظة جدة، قبضت على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرًا بذلك.
وأضاف البيان، أنه تبين من إجراءات الاستدلال وجد خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما أوضحت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، أن المواطن المتوفى داخل المركبة التي تم إحراقها بحي الأمير فواز في جدة هو أحد منسوبي الخطوط السعودية.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم إشعال النار في سيارته التي كان يتواجد بداخلها عبر مادة البنزين وذلك بسكبها على المركبة وإشعالها من قبل أربعة أشخاص بسبب خلافات شخصية فيما بينهم، وفق صحيفة "الوطن".
ومن جهته، كشف والد المجني عليه أن ابنه يبلغ من العمر 40 عاما.

 

إقرأ ايضا

812

التحقيقات تكشف مفاجأة في مشاجرة سعد الصغير وبرلنتي عامر في الشارع

unnamed

تدهور وضع مادي ومشاكل في العمل.. 4 أبراج الأقل حظًا في 2023

2022_6_5_15_58_24_133

تحذير عاجل من هيئة الدواء: لا تشربوا الشاي أو القهوة مع هذه الأدوية

أخبار متعلقة

بيا

قتل زوجته وصديقها في الشارع أمام الجميع بالشرقية (صور)

2022_12_16_14_4_34_413

أول صور لقاتل سيدة بورسعيد بعدما ضبطته مع ابنتها داخل الشقة

Capture

مباراة كرة قدم بالسعودية تتحول إلى مشاجرة عنيفة بين اللاعبين والشرطة تتدخل

bd8ba952-add1-4f2a-9727-0ef652e63fd8

استشاري يحذر من عادة يقع فيها أهالي السعودية أثناء النوم تسبب الوفاة

images

طريقة الحصول على تأشيرة وآداء العمرة بـ 5 آلاف جنيه فقط

Capture

شاهد.. لبنانية حديث السعوديين بعدما تفاجأت من طريقة عيشتهم: كسحتم اللبنانين