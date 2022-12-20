هزت السعودية.. إحراق سيارة وبداخلها مالكها حتى تفحم لسبب صادم(فيديو)

الثلاثاء، 20-12-2022
08:08 ص
أعلنت وزارة الداخلية السعودية
عن تمكن شرطة محافظة جدة من
إلقاء القبض على مواطن سعودي أشعل النار في مركبة مواطن آخر أثناء تواجده داخلها، ما
أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بحروق.
وقال الأمن العام في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي
“تويتر”، قال إن شرطة محافظة جدة، قبضت على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها
متأثرًا بذلك.
وأضاف البيان، أنه تبين من إجراءات الاستدلال وجد خلاف سابق
بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.
فيما أوضحت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، أن المواطن المتوفى
داخل المركبة التي تم إحراقها بحي الأمير فواز في جدة هو أحد منسوبي الخطوط السعودية
.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم إشعال النار في سيارته التي كان
يتواجد بداخلها عبر مادة البنزين وذلك بسكبها على المركبة وإشعالها من قبل أربعة أشخاص
بسبب خلافات شخصية فيما بينهم، وفق صحيفة "الوطن".
ومن جهته، كشف والد المجني عليه أن ابنه يبلغ من العمر
40 عاما.