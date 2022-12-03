شاهد.. لبنانية حديث السعوديين بعدما تفاجأت من طريقة عيشتهم: كسحتم اللبنانين

السبت، 03-12-2022
11:28 ص
عبرت
فتاة لبنانية
، خلال مقطع فيديو متداول ، عن دهشتها من السعوديين
، وحبهم للحياة والسهر
، معلقة " مابتناموا كسحتم اللبنانيين " .
وقالت
الفتاة ، "عندي سؤال للشعب السعودي ، ياجماعة الخير أنتم ما بتناموا ؟! .. يعني
ما في شيء عندكم بالحياة اسمه نوم ".
وتابعت
، "24 ساعة فالينها وطالعين ، بدنا نروق ، يعني نطلع شوارع الرياض الساعة 3 الصبح
، الزحمة من أول الأوتوستراد إلى آخره بدنا ساعة حتى نصل إلى المكان الذي نٌريده
" .
وأردفت
،" شو بيصير لهذا الحد تحبون الحياة ، ما في شيء اسمه نوم ، الساعة 4 الفجر تقولون
لسه بدري رايحين نتقهوى !!" .
وأضافت،
"الشعب السعودي يحب الحياة ، عن جد كسحتم اللبنانيين ".