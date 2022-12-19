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قتل زوجته وصديقها في الشارع أمام الجميع بالشرقية (صور)

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قتل زوجته وصديقها في الشارع أمام الجميع بالشرقية (صور)

بيا
جريمة
Native
Teads
الإثنين، 19-12-2022 11:15 ص

 

شهدت منطقة ههيا في محافظة الشرقية، جريمة بشعة، حيث أقدم زوج على قتل زوجته، بعدما شاهدها تقف مع شخص آخر في الطريق العام.

 

وكشفت الشرطة ، عن اعتراف المتهم بارتكاب جريمته بعدما قد شك في وجود علاقة تجمع بين زوجته والمجني عليه، فتربص بهما واستل سكينًا وأنهى به حياتهما في الطريق العام.

 

وتمكنت السلطات الشرطة بمعاونة الأهالي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في جريمته.

 

البداية كان بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وشخص آخر في الطريق العام في دائرة مركز شرطة ههيا.

 

تبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليها (سماح - 37 عاما)، ربة منزل، متأثرة بإصابتها بجرح طعني بالصدر من الجهتين اليسرى واليمنى، على يد زوجها المدعو (السيد - 49 عاما) ، والذي أنهى حياتها بواسطة سلاح أبيض (سكين)، وأن المتهم قد قتل كذلك المجني عليه المدعو (إمام - 58 عاما)، بعدما أصابه بجرح نافذ في الصدر.

 

ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة ههيا، التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثتين، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.


القاتل

القاتل

المقتول

المقتول

 

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