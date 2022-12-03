طريقة الحصول على تأشيرة وآداء العمرة بـ 5 آلاف جنيه فقط

السبت، 03-12-2022
02:09 م
أعلنت
وزارة الخارجية السعودية
، إتاحة الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"، التي
تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين
السعوديين.
وتتيح
التأشيرة، إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في
مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات
الثقافية.
من جانبه،
كشف عادل حنفي، رئيس اتحاد المصريين بالسعودية
، قيمة الرسوم والتأمين الطبي، للحصول
على التأشيرة وذلك بعد تعبئة نموذج طلب تأشيرة دخول في منصة التأشيرات.
قيمة
الرسوم المقررة على النحو التالي:
-
81 دولارًا رسوم التأشيرة.
- من
10.5 إلى 18 دولارًا رسوم تأمين طبي تحت سن 50 عاما.
-
21 دولارًا رسوم إنجاز.
-
45 دولارًا رسوم حجز الموعد العادي لتساهيل.
-
90 دولارًا رسوم حجز موعد الـ vip.
وتابع
حنفي: قيمة الـ 81 دولارًا المذكورة أعلاه تساوي 2134.5 جنيه، والـ 21 دولارًا تساوي
554.5 جنيه، يعني سعر البنك في التحويل بيحاسب على الفيزا الدولار 26.45 جنيه.
وأكمل:
أما رسوم تسهيل واستلام الورق بقيمة 1200 جنيه لحجز الموعد العادي، بينما يبلغ حجز
موعد الـ vip بقيمة 1800 جنيه.
وأوضحت
الخارجية، أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع
منصة التأشيرات التالي: https://visa.mofa.gov.sa.
آلية
الحصول على التأشيرة وفقا لوزارة الخارجية السعودية
على النحو التالي:
- تقديم
طلب زيارة شخصية
على منصة التأشيرات بالخارجية السعودية
.
- التقدم
من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.
- تعبئة
البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية
، والموافقة على التعهدات اللازمة.
- بعد
ذلك يتم معالجة الطلب وإصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية
"، الذي يمكن استعراض
بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة".
- المدعو
للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج طلب تأشيرة
دخول في منصة التأشيرات.
- ومن
ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة في بلد الضيف أو عبر المراكز
أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية السعودية
.
- ثم
استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنافذ الجوية
والبرية والبحرية.
- إمكانية
الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات.
- اختيار
أيقونة "استعلام" وتعبئة البيانات المطلوبة.
- ثم
النقر على "استعلام" لمراجعة الطلبات المُقدمة مُسبقًا.
وتأتي
هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشيًا مع مستهدفات
رؤية المملكة 2030م.