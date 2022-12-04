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استشاري يحذر من عادة يقع فيها أهالي السعودية أثناء النوم تسبب الوفاة

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خيام
Native
Teads
الأحد، 04-12-2022 10:41 ص
حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر؛ من النوم في غرفة أو خيمة مغلقتان والحطب يشتعل.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"المربعانية بعد ثلاثة أيام:احذر من النوم في غرفة أو خيمة مغلقتان والحطب يشتعل.. فتسلم من شدة البرد وتقع في خطر الوفاة من تسمم غاز أول أكسيد الكربون".

ومربعانية الشتاء هي فترة يشتد فيها البرد وتستمر أربعين يومًا، ومن هنا أتى الاسم، وتحديدًا هي الفترة الممتدة من 22 ديسمبر إلى 31 يناير، وتسمى في بعض المناطق السعودية الأربعينية.
تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية وخاصة في الليل.
 

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